وزير النقل: خطة لتطوير الطرق تنتهي في 2030

وتكامل مؤسسات الدولة ساهم كثيرا في تطوير شبكة النقل في مصر

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة لديها خطة لتطوير شبكة الطرق تنتهي في عام 2030، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالطرق والكباري.

وأضاف وزير النقل في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن شبكة الطرق والمواصلات تعد ترسًا في عجلة الاقتصاد، وتدهور حالة الطرق أدى إلى تدهور الاقتصاد في السنوات الماضية، مشيدًا بتكامل مؤسسات الدولة الذي ساهم كثيرًا في تطوير شبكة النقل في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن تأخر إنجاز المشروعات في أي وقت سابق يرجع لعدم وجود عزيمة وإرادة، متابعًا: «لدينا اليوم عزيمة وإرادة لتحقيق المستحيل، والإرادة تولد الخبرة وتوجد التمويل».

وذكر أن المواطن سيشعر بالفرق في طريق الدائري الإقليمي وطريق شبرا بنها، من خلال توفير الوقت والوقود فضلًا عن الإحساس بالأمان على الطريق، موضحًا أن الرئيس «السيسي» يؤكد دائمًا على ضرورة رفع كفاءة شبكات الطرق في مصر.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي، ورافقه خلال جولته بالطريق، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وعدد آخر من المسؤولين.

وتبلغ طول المرحلة الأخيرة من الطريق 57 كيلو مترًا من إجمالي 400 كيلو متر هي طول الطريق بالكامل، وساهم في إنشائه كل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان والهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.