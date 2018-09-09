قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعتبر شريكًا أساسيًا في مشروعات الطرق والكباري مع الوزارة، متابعًا: «الناس بتظن أن وزارة النقل بتعمل كل حاجة، وكل ما يتم في مجال الطرق والكباري يتم بشراكة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أنه بعد افتتاح الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي، ستصبح القاهرة من أكثر مدن العالم التي لديها طرق دائرية بعد مدينة بكين.



وذكر أن مصر كانت تفتقر لمثل هذه الطرق، لكن وجودها في المستقبل سينعكس على المواطنين الذين سيشعرون بالفارق، موضحًا أن سكان محافظات المنوفية والقليوبية والشرقية كانوا يعانون للغاية من أجل سلوك طريق الإسكندرية الصحراوي، وهو ما سيعمل الطريق الجديد على حله.



واستطرد أن سكان محافظة الشرقية لن يستغرقوا أكثر من 35 دقيقة من أجل الوصول لطريق الإسكندرية الصحراوي، وكذلك سكان المنوفية لن يستغرقوا أكثر من 20 دقيقة، بعد أن كان الوصول إليه يستغرق حوالي ساعتين.



وأردف أن الهدف من مثل هذه المشروعات هو تحقيق نوع من الربط والحركة العالية، وليس النقل في حد ذاته، مشيرًا كذلك إلى قرار نقل سيارات النقل الثقيل إلى الدائري الإقليمي، وهو ما يقلل من نسبة الحوادث، التي تقع نتيجة الخلط بين بين السيارات الملاكي وسيارات النقل الثقيل.



