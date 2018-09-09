مقتل رئيس وزراء أبخازيا في حادث سير بعد عودته من سوريا

لقي رئيس وزراء إقليم أبخازيا الانفصالي عن جورجيا جنادي جاجوليا حتفه في وقت متأخر من يوم السبت في حادث سيارة أثناء عودة موكبه من المطار بعد زيارة لسوريا.



وقال نائب وزير الداخلية، كازبيك كيمشاكوف، لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن السيارة التي كانت تقل جاجوليا صدمتها سيارة من الطريق المقابل. ووقع الحادث حوالي الساعة 2000 بتوقيت جرينتش.



وأوضح كيمشاكوف إن السائق كان شابا أبخازيا وأنه يجري التحقيق في الحادث.



وأصيب سائق رئيس الوزراء وحارس الأمن بجروح فى الحادث.



وقال المدعي العام المساعد داور آخيمبا لوكالة تاس "تم نقلهما إلى المستشفى. وتم تقييم حالتهما على أنها حرجة لكن الأطباء أكدوا أن الإصابة لا تهدد الحياة".



وكان جاجوليا قد قام بزيارة إلى سوريا للقاء أعضاء من الجالية الأبخازية، وفقا لموقع حكومي.



يذكر أن إن استقلال أبخازيا معترف به من جانب عدد قليل من البلدان، خاصة روسيا. وتعتبر جورجيا أن الإقليم لا يزال جزءًا من أراضيها، على الرغم من أنها لم تكن تمتلك سيطرة فعلية على أي من أبخازيا أو إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي الآخر، منذ حرب عام 2008 مع روسيا.