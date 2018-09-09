مسؤول بالحزب البافاري الألماني: «الخضر» مسؤول عن صعود «البديل» اليميني

برلين (د ب أ)- حمل الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية حزب "الخضر" جزءا من مسؤولية صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" (ايه اف دي) اليميني المعارض.

وقال ماركوس بلومه في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية نشرتها في عددها اليوم الأحد: "عندما يمنع المرء آخرين من طرح أسئلة معينة، وعندما لا يأخذ مخاوفهم على محمل الجد، وعندما لا يفسح لهم مكانا لابداء رأيهم في النقاش العام، ستؤدي حينئذ /شرطة الرأي الخضراء/ إلى تطرف المواقف السياسية".

وأضاف أن حزب "الخضر" يعد "حزبا غير متسامح للغاية، وقد أسهم في تعميق الانقسام في البلاد. وقال: "حزب الخضر شريك في مسؤولية صعود حزب البديل".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر اجراء الانتخابات المحلية بولاية بافاريا في الرابع عشر من تشرين أول/أكتوبر القادم. وبحسب استطلاعات الرأي، يمكن أن يفقد الحزب البافاري حكومته ذات الحزب الواحد.