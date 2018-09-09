كشف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، عن وضع الصحافة الإلكترونية والعاملين بها بالنسبة للنقابة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

وقال نقيب الصحفيين، خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إنه حتى الآن ممنوع التحاق الصحفيين الإلكترونيين بالنقابة، لكن القانون الجديد يلبي طموحهم ويتيح لهم الحق في ذلك.

وأضاف أن القانون الجديد يساوي بين العاملين بالصحافة الإلكترونية ونظرائهم بالجرائد والصحف الورقية، موضحًا: «أنه بحسب القانون القديم والذي ما زال ساريًا حتى الآن، ممنوع التحاق الصحفي الإلكتروني بالنقابة وهو ما تغير في التشريعات الجديدة».

وأكد: «ما ينطبق على الصحافة الورقية سينطبق على الإلكترونية»، متابعًا أن المواقع الصحفية ستكون مُطالبة بأن يكون لديها هيكل مالي وتحريري وإداري، قائم على أعضاء ملحقين بالنقابة، إضافة إلى الانتظام في الصدور.