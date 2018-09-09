نجم المقاصة يسجل في تعادل مثير لمدغشقر أمام السنغال

نجح منتخب مدغشقر في اقتناص تعادل ثمين بهدفين على أرضه ووسط جمهوره أمام المنتخب السنغالي، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ماهاماسينا في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وشهدت تسجيل نجم نادي مصر المقاصة، باولن فوافي إحراز هدف رائع لمنتنخب بلاده.

وجاءت أحداث المباراة جيدة المستوى وحماسية وسط حضور جماهيري كثيف، حيث تمكن المنتخب السنغالي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب موسى كوناتي، قبل أن ينجح فوافي في تعديل النتيجة لمدغشقر بالدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب السنغالي لتقدمه مُجددًا في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب كيتا بالدي، إلا أن الفرحة السنغالية لم تدم طويلًا حيث تمكن اللاعب كاروليس أندريا من إداراك التعادل بعدها بست دقائق فقط.

وبتلك النتيجة، واصل منتخبي السنغال ومدغشقر تصدرهما للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يقبع منتخب السودان في المركز الأخير دون أي نقطة.