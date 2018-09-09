وزير النقل: السكة الحديد تشهد عصرا جديدا بدخول القطار الكهربائي

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن السكة الحديد تشهد عصرًا جديدًا من الخدمة من خلال القطار الكهربائي، موضحًا أن تكلفة القطار الكهربائي 1.28 مليار دولار.



وقال وزير النقل، في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن الشركة الصينية ستتحمل 737 مليون دولار للوحدات المتحركة والإشارات والتغذية الخاصة بالقطار الكهربائي.



وأوضح أن الوزارة طلبت من الشركات زيادة سرعة القطار الكهربائي لتصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة، بالإضافة إلى أنه يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة، مشيرًا إلى تقدم 9 شركات عالمية بعروض جديدة للقطار الكهربائي المتوجه للعين السخنة، منها 3 شركات صينية، شركة إيطالية وشركة فرنسية وأخرى ألمانية.



وأشاد بتعاون القوات المسلحة في كافة المشروعات الخاصة بالطرق والموانئ، بالإضافة لدورها في إنجاح مشروعات مترو الأنفاق بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بوزارة النقل.