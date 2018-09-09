مصدر أمني : متهم «الشروق» تخلص من زوجته وأبنائه الـ4 بدافع الشرف

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة لـ" الشروق" إن تحريات المباحث في واقعة العثور عن جثة زوجة و4 أطفال، مذبوحين داخل شقته بمدينة الشروق أظهرت أن الأب وراء ارتكاب الواقعة ويدعي كرم .م 40 عاما من محافظة قنا ويعمل "غفير" بأحد العقارات بالمنطقة مشيرة إلى أن الدافع وراء ارتكابه الجريمة هو الشرف حيث عقب اكتشافه خيانة زوجته، وشكه فى نسب أطفاله الـ4 الذين تتراوح أعمارهم بين العامين حتى 8 سنوات.

وأضاف المصدر الأمني إلى أن التحريات التى اشرف عليها اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة أظهرت أن المتهم سبق له الهروب من قضية قتل رقم 2026 جنايات العمرانية، ومحكوم عليه فيها بالإعدام في 2011 مشيرا الي ان المتهم عقب ارتكاب الحادث فر هاربا مؤكدا على ان سيتم القبض عليه خلال الساعات القليلة المقبلة .