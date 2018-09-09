إسماعيل عبدالغفار لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: الأكاديمية العربية تستهدف افتتاح فرع جديد فى الشارقة بالإمارات سبتمبر المقبل

• توقيع بروتوكول تعاون مع «السعودى الألمانى» لمنح درجات الماجستير والدكتوراه فى الإدارة



تستهدف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا افتتاح فرع جديد لها فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات خلال عام 2019/2020 المقبل، بحسب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.

وقال عبدالغفار لـ(مال وأعمال ــ الشروق) إن الأكاديمية تستهدف التوسع فى فتح فروع جديدة لها بداخل الدول العربية خلال السنوات المقبلة بهدف الوصول إلى القطاع العريض من الطلبة فى الدول العربية. وأضاف أن الأكاديمية تشهد إقبال متزايد من جانب الدراسين القادمين من الدول العربية الإفريقية فى ظل تقديم مستوى راق من التعليم جعل الأكاديمية إحدى منصات التعليم على مستوى الدول العربية.

وحول افتتاح فروع للأكاديمية محليا، أكد أنه سيتم افتتاح فرع جديد للأكاديمية فى مدينة العلمين الجديدة خلال سبتمبر 2019 المقبل. وأضاف أنه يتم تنفيذ الفرع الجديد على مساحة 62 فدان وسيضم 31 مبنى جديد بهدف تقديم مستوى تعليمى متميز يساهم فى خدمة النشاط العمرانى الكبير التى يتم تنفيذه بداخل المنطقة.

وذكر أن الدولة تستهدف تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى عاصمة للنشاط السياحى بداخل مصر وليسى مدينة جديدة فقط، مشيرا إلى أنه تم البدء فى العمليات الإنشائية بداخل الفرع الجديد منذ شهر أبريل الماضى بهدف افتتاحه فى موعدة المقرر قبل ذلك.

وأكد أن الأكاديمية ستقوم بإنشاء كليات جديدة لدراسة الطاقة النووية بغرض توفير كوارد فنية مؤهلة للعمل فى مشروع محطة الضبعة النووية.

ولفت إلى أن الأكاديمية تمكنت من افتتاح فروع أخرى جديدة خلال السنوات الماضية أبرزهم بداخل القرية الذكية وكذلك فى محافظة أسوان. وأضاف أن الهدف الوصول إلى قطاع عريض من الراغبين فى الانضمام إلى الأكاديمية التى تحرص على توسيع نشاطها التعليمى على مستوى الدولة.

وبشأن الارتقاء بمستوى التعليم بداخل الأكاديمية، أكد أنه تم إضافة كليات جديدة بداخل الأكاديمية بهدف تلبية رغبات جميع الدارسين الراغبين فى الانضمام إلى الأكاديمية.

وأضاف أن الأكاديمية قامت بشراء أحدث المعامل المحاكاة على مستوى العالم خلال السنوات الماضية بشأن تقديم برامج تدريب على أعلى مستوى لطبة الأكاديمية.

وكشف عن افتتاح أكبر معمل محاكاة على مستوى الشرق الأوسط خلال شهر أكتوبر المقبل بهدف تقديم أفضل التدريب والتعليم على مستوى العالم. وأكد أن الاهتمام بتحسين منظومة التعليم بداخل الأكاديمية هو السبيل التى جعلها تتبوأ المركز الـ12 بين الجامعات المصرية والمرتبة الثانية على مستوى الجامعات الخاصة.

وذكر أن الأكاديمية تمكنت من تحسين تصنيفها على المستوى الدولى بين الجامعات العالمية بواقع 3 ألف مركز على مدى 5 سنوات الماضية فى ظل الحرص على تقديم أفضل برامج التعليم. وأكد أن تحسن تصنيف الأكاديمية على المستوى العالمى جاء بعد مجهود شاق فى الحصول على اعتمادات من جامعات عالمية مثل نورث هامبتون فى انجلترا.

وذكر أن شهادات الأكاديمية أصبحت معترف بها على المستوى العالمى مما يحث الطلبة الجدد على الانضمام للأكاديمية. ولفت إلى أنه يتم أرسال بعثات من مدرسى الأكاديمية إلى أفضل الجامعات العالمية للحصول على شهادات الماجيستير والدكتوراه بهدف نقل تلك الخبرات إلى الطلبة.

على صعيد متصل، أكد أن الأكاديمية تسعى إلى مد جسور التعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة فى مجال التعليم لما للأكاديمية من تاريخ عريق فى هذا المجال. وذكر أن الأكاديمية قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع المستشفى السعودى الألمانى بشأن تقديم مختلف الشهادات العلمية مثل الماجيستير والدكتوراه فى مجال الإدارة. وأضاف أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنمية الموارد البشرية التى تخدم وتدعم إدارة الرعاية الصحية وأنظمة التشغيل للعاملين فى المستشفى السعودى.

وذكر أن الأكاديمية تضم أحدث التجهيزات والإمكانيات التى تمكن الدارسين من تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج الدراسية والتدريبية، وسوف يبدأ هذا التعاون بتقديم برنامج ماجستير إدارة المستشفيات. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يكون التطبيق العملى لكل المواد الدراسية داخل أقسام المستشفى المختلفة بالإضافة لمشروعات التخرج للدارسين لتكون الشهادة تطبيقا حيا ونموذجيا فى إدارة المستشفيات. وتم الاتفاق أيضا على تقديم مجموعة من الدبلومات المتخصصة فى مجال الرعاية الصحية فى مجالات الجودة ومكافحة العدوى وغيرها بهدف نشر الكفاءات المتميزة فى جميع مجالات الرعاية الصحية لتنتج نواة بناء مستقبل صحى أفضل.