علي الحجار يطرب جمهوره في ساقية الصاوي

على مسرح ساقية الصاوي، أقام الفنان علي الحجار حفله مساء السبت، الذي بدأ بكلمة لمؤسس ساقية الصاوي المهندس، محمد عبد المنعم الصاوي، قدم خلالها الحجار وفرقته، قبل أن يشكر الجمهور لحرصه على حضور الحفل في نفس وقت مباراة المنتخب الوطني مع النيجر.



وقال الصاوي: "زي ما فيه ناس بتحب محمد صلاح، في برضة ناس زيكم بتقدر الفن، والفنان علي الحجار محظوظ بيكم جدا".



بدأ علي الحجار الحفل بأغنية «رمى رمشه»، ثم قام بتحية أسامة كمال موزع فرقة مصطفى قمر، الذي انضم لهم، قبل أن يعلن عن دويتو تم تصويره يجمعه بالفنان مدحت صالح يحمل اسم «شبك إيدك»، مشيرًا إلى أنه سيكون متاح قريبا.



وأكمل الحجار، حفله بأغنية "إزاي تكون أنت" مؤكدا قبل غنائها أن الكثير طلبها منه. غنى بعدها «طالع الشجرة»، «سمرة بعيون كحيلة».



في منتصف الحفل توقف الحجار عن الغناء، وأخذ من بعض جماهيره ترشيحات لأغاني يريدون سماعها عبر ورق كتبوا عليه ما يتمنون.



استأنف الحجار الغناء بـ«يا حبيبتي الشمس مش بعيدة»، ثم «نادني من أقصى الدنيا، وزي الهوا، ومسألة مبدأ، وعارفة، والليل وأخره، وعلى قد ما حبينا، والمال والبنون، والعروسة، وبحبك وانطلق».



وخلال الحفل، قدم الحجار الطفل محمد أحمد سعيد، الذي غنى «من غير ما تتكلمي»، وسط ترحيب كبير من الجمهور، بعدها تابع الحجار غناء «أعذريني، وإسكندراني، وكل الجروح ليها دواء».



وفي تقليد استحدثه الحجار لتقديم ميدلي من أغاني المسلسلات التي شارك في غنائها، قدم أغنيات مسلسل «وقال البحر» بعدما سبق وقدم الحفل الماضي أغاني مسلسل «ذئاب الجبل».



وبأغتية «اللي بنى مصر» تتر مسلسل «بوابة الحلواني»، اختتم الحجار الحفل، ووعد الجمهور بلقاء آخر في ساقية الصاوي الأربعاء الأخير من سبتمبر الجاري.