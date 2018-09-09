الأمطار الغزيرة في لاهور الباكستانية تتسبب في إلغاء وتأجيل 29 رحلة جوية

أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان أن استمرار سقوط الأمطار الغزيرة في العاصمة المحلية لإقليم "البنجاب" الباكستاني تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية في مطار لاهور، ما أدى إلى إلغاء ما يصل إلى 14 رحلة جوية، وتأجيل 15 رحلة أخرى.

وأوضحت هيئة الطيران - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد، أن إلغاء الرحلات الجوية وتأجيلها يأتي في إطار التزامها بالتوجيهات التي أصدرتها إدارة الأرصاد الجوية في البلاد، التي قد أفادت - في وقت سابق - بأن سقوط الأمطار سيستمر على مدى الـ 24 ساعة القادمة.

من جانبه، وجه رئيس وزراء إقليم البنجاب، عثمان بزدار، الإدارات المحلية ومصلحة المياه والصرف الصحي أن يظلوا في حالة استعداد، كما أمر الموظفين المعنيين بهذا الشأن بأن يقوموا شخصيًا بمراقبة التطورات.

ولفتت القناة الباكستانية إلى أن حالة الطقس قد تحسنت بعد هطول الأمطار، التي تسبب أيضا في حدوث اختناقات مرورية في ضواحي المدينة، بينما تجمعت غيوم عاصفية في سماء عاصمة الإقليم الباكستاني "لاهور" خلال الساعات الأولى من اليوم، وتم الإعلان عن إمكانية سقوط أمطار غزيرة في جميع أنحاء المدينة والمناطق المجاورة.