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اجمل فرحه وايدي في ايديكي وانتي معاي 😍😍💃💃💃👏 @minaattaofficial #minaatta #MinaAttaKingdom #love #mekup #stailyst #dreess #star #weeding #happy #butterfly #cairo #egypt
A post shared by elmon❤shero⚓ (@mina_shereen_el7ob_kolo) on Sep 8, 2018 at 1:58pm PDT
اجمل فرحه وايدي في ايديكي وانتي معاي 😍😍💃💃💃👏 @minaattaofficial #minaatta #MinaAttaKingdom #love #mekup #stailyst #dreess #star #weeding #happy #butterfly #cairo #egypt
A post shared by elmon❤shero⚓ (@mina_shereen_el7ob_kolo) on Sep 8, 2018 at 1:58pm PDT
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مليووووون مبرووووك يامينا اخوية وحبيبي وصحبي ربنا يسعدك انت ولي لي ويوفقكم في حياتكم ياغالي متعرفش انا مبسوط ازاي ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة ويبعد عنكم كل مكروه ياحبي❤️❤️ 😍😍 #محمد_شاهين
A post shared by محمد شاهين Mohamed Chahine (@mohamed.chahine) on Sep 8, 2018 at 2:08pm PDT
مليووووون مبرووووك يامينا اخوية وحبيبي وصحبي ربنا يسعدك انت ولي لي ويوفقكم في حياتكم ياغالي متعرفش انا مبسوط ازاي ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة ويبعد عنكم كل مكروه ياحبي❤️❤️ 😍😍 #محمد_شاهين
A post shared by محمد شاهين Mohamed Chahine (@mohamed.chahine) on Sep 8, 2018 at 2:08pm PDT