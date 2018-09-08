احتفل الفنان مينا عطا، نجم ستار أكاديمي بحفل زواجه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى «لي لي».



ونشر محمد شاهين، عبر حسابه بموقع «إنستجرام» صورة تجمعه بالعروسين، معلقا: "مليون مبروك يا مينا يا أخويا وحبيبي وصحبي. ربنا يسعدك أنت ولي لي ويوفقكم في حياتكم ياغالي".



وتابع: "متعرفش أنا مبسوط إزاي ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة ويبعد عنكم كل مكروه ياحبي".



وكان مينا احتفل بخطبته في شهر أغسطس الماضي، وسط حضور عدد من أصدقائه ومنهم محمد شاهين ورنا سماحة وشيرين يحيى ومحمد سراج، والمطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، بالإضافة إلى هاني محروس والملحن محمد رفاعي.



