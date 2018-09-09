السكة الحديد: عربات الدرجة الثالثة العادية ستصبح مكيفة

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه تم التعاقد على 100 جرار مع إحدى الشركات الأمريكية، سيتم البدء في توريدها منتصف العام المقبل، لافتًا إلى ضمان التعاقد توفير كل قطع الغيار سواء للجرارات أو العربات أو الإشارات.



وأضاف رئيس «السكة الحديد»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، «العربات والجرارات الجديدة ستكون آدمية بنسبة 100% وتعد نقلة نوعية لقطارات السكة الحديد».



وأكد أن كل عربات الدرجة الثالثة العادية ستكون مكيفة وليس الأولى والثانية فقط وذلك حرصًا على راحة المواطنين وللتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في الصعيد، التزامًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار.



وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تطويرًا كاملًا وشاملًا في جميع مجالات السكة الحديد، من بنية تحتية ومحطات وورش، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بوضع تطوير الهيئة على رأس منظومة النقل، متابعًا أن هناك مشروعات خاصة بتحديث الخطوط وتحويل الإشارات إلى النظم الإلكترونية الحديثة، ما يقلل من تدخل العامل البشري ومعدل التقاطر، ويحقق نسبة أعلى من الأمان.