قال وزير الاتصالات اللبناني جمال الجراح، إن الأوضاع التي يشهدها لبنان، لم تعد تحتمل التأخير أو التأجيل في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي على وجه التحديد لا يتحمل المزيد من التعطيل، وهو الأمر الذي يقتضي أن يقف الجميع إلى جانب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لإنقاذ البلد.

وقال الوزير اللبناني خلال حضوره احتفالا طلابيا اليوم: "وليكن واضحا للجميع أن سعد الحريري ليس بحاجة لرئاسة حكومة ولا لزيادة في عدد الوزراء، فهو في قلب المعادلة السياسية، وأساسي في قلب البلد ولا يمكن لأحد مهما بلغ حجمه وعدد نوابه أن يتجاوز سعد الحريري".

وأعرب الوزير الجراح عن أمله في أن يتخلص لبنان من المشاكل والعقبات التي تعترضه وأن توجد في أقرب فرصة حكومة تستطيع أن تعالج المشاكل التربوية والحياتية وتكمل مسيرة التنمية.

واعتبر أن النظريات والتفسيرات التي أطلقت مؤخرا من قبل بعض السياسيين في شأن الدستور واتفاق الطائف على خلفية الاختلافات السياسية وراء تشكيل الحكومة، تقف من ورائها "مآرب سياسية، ظاهرها قانوني ودستوري، في حين أنها لا تستهدف سوى التعطيل والمراوغة لتأخير تشكيل الحكومة".. على حد وصفه.

وأكد أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ملتزم بتشكيل الحكومة ويتحلى بالصبر والهدوء حتى يتم إنجاز التشكيل الحكومي.. مضيفا: "لولا سعد الحريري لما كان مؤتمر سيدر والمنح والمعونات التي تقدر بـ 11 مليار دولار تم تخصيصها للبنان، وهذا معروف للجميع، ومعروف أيضا حاجة لبنان لهذه الأموال التي جلبها سعد الحريري بعلاقاته الإقليمية والدولية والتي أقرت للبنان لمساعدته، لكن نحن بحاجة لأن يساعد اللبنانيون بعضهم بعضا".