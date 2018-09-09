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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم طنا و700 كيلوجرام من مخدر البانجو.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد رصدت تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص اعتزموا تهريب شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر أسفل حمولة (رمل زجاج) على سيارة نقل من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى الغرب.

وعقب تقنين الإجراءات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم ضبطهم وبحوزتهم 850 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت طنا و700 كجم، و3 هواتف محمولة.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.