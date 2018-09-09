مدير أمن السويس يقود حملة لإزالة الاشغالات بميدان الأربعين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قاد اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، حملة لإزالة التعديات والاشغالات بميدان الأربعين.

وشارك ضباط مباحث مديرية أمن السويس، في الحملة الموسعة بقيادة المقدم علي جابر، رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين.

وأزال التعديات تعديات على قطع أرض واشغالات بالشوارع الرئيسية والجانبية تم إقامتها بدون تراخيص.

كما قامت الحملة الأمنية بإزالة تعديات تتم إزالتها لأول مرة منذ أكثر من 7 أعوام، والتي كانت تعيق حركة السير في الشوارع المختلفة.

ووصلت حالات التعدي والاشغالات التي قامت الشرطة بإزالتها إلى 120 حالة تعدي بشوارع وميدان الأربعين بالسويس.

وأكد مدير أمن السويس، أن حملات إزالة التعديات في جميع الأحياء مستمرة، وأنه يتم التنسيق بين مديرية الأمن والأحياء.