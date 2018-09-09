عملية تثير قلق بريطانيا: زوجان يحصلان على حفيد «مُخلّق» بالحيوانات المنوية لابنهما المتوفي!

تُعد عمليات الحقن المجهري لإنجاب الأطفال من العمليات الأكثر انتشاراً في أوروبا حاليا، لكن في حدث فريد من نوعه، استطاع زوجان من بريطانيا أخذ الحيوانات المنوية الخاصة بابنهما المتوفي في حادث طائرة، والذي كان يبلغ من العمر 26 عاما، واستخدماه ليكون لهما حفيد ووريث للعائلة.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية القصة اليوم، حيث قام الزوجان الثريان بتجميد الحيوانات المنوية الخاصة بابنهما المتوفي، وتم استخدام تقنيات "الاختيار بين الجنسين" لإنجاب حفيد ذكر، وتم إرسال العينات إلى أمريكا، متجاوزين بذلك القوانين الصارمة المطبقة في المملكة المتحدة.

وتثير هذه الحالة ذعرا أخلاقيا في المملكة المتحدة، خاصة بعد أن أصبح الطفل بعمر ثلاث سنوات.

وفقد الزوجان ابنهما في حادث طائرة منذ أربع سنوات، وعند تسلمهما جثمانه، حصلوا على عينة من حيواناته المنوية منه، مستفيدين من صلاحيتها لما بعد الوفاة بـ72 ساعة، وتمت عملية الاستخراج والتجميد والحفظ بواسطة طبيب متخصص في المسالك البولية، ثم انتقلت العينة من بريطانيا إلى أمريكا عقب عام من وفاة الابن.

وقال ديفيد سموتريتش، الطبيب الذي أجرى عملية التخصيب والحقن المجهري، إنه نفذ العملية داخل إحدى العيادات في ولاية كاليفورنيا، وأن الزوجين الثريان البريطانيين "كانا محددين بشأن نوع ومواصفات المتبرعة بالبويضة"، وتم تخليق 4 أجنة، اختار الزوجان واحداً منهم، وبلغت تكاليف العملية ما بين 60.000 إلى 100.000 جنيه إسترليني.

وعاد الزوجان للملكة المتحدة، عقب إنهاء تسجيل الأوراق الرسمية الخاصة بالطفل.

وأضاف سموتريتش الرائد في مجال التلقيح الاصطناعي، أن مثل هذه العمليات نادرة الحدوث، وغير متوافرة داخل المملكة المتحدة؛ لأن اختيار النوع يعد أمرًا غير قانونيًا، وتعد هذه الحالة هي الأولى من نوعها داخل بريطانيا، بعد حالات مشابهة في كل من "الهند والولايات المتحدة وأستراليا" معتبرا أنه قام في تلك المرة بما وصفه "عملية غير تقليدية".

وعلق البروفيسور ألان باسي، الرئيس السابق لجمعية الخصوبة البريطانية، على القصة بآن "الأمر كله يعد إجراميًا، حيث لم يكن هناك موافقة من الابن قبل وفاته على استخراج حيواناته المنوية منه وتخزينها".