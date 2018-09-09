الدفاع العراقية: اعتقال 3 عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، اعتقال خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي مكونة من ثلاثة عناصر في محافظة نينوى.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قوات من مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وخلال عملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على ثلاثة إرهابيين كانوا يشكلون نواة لخلية إرهابية نائمة وهم من المنتمين لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابية، مضيفة أن المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة "١/٤" إرهاب.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تعتقل بين فترة وأخرى مطلوبين للقضاء بتهم إرهابية وجنائية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.