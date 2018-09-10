منتخب السلة يطير لتونس الثلاثاء لخوض الجولة الثانية من تصفيات المونديال

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يغادر المنتخب الوطني لكرة السلة إلى تونس الثلاثاء المقبل، لخوض مباريات الجولة الثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بالصين 2019، بعد خوض 3 مباريات ودية بمعسكر صربيا.

ويلعب المنتخب الذي يمتلك 9 نقاط في المجموعة الأولى وهو نفس رصيد نظيره المغربي، وخلفهما منتخب تشاد برصيد 8 نقاط، فيما يمتلك منتخبي الكاميرون وأنجولا 10 نقاط، ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 12 نقطة.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يواجه صاحب المركز الثالث نظيره في المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا والسنغال ومالي وإفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ورواندا في مباراة فاصلة.

ويستهل المنتخب مبارياته بالجولة الثانية بمواجهة تشاد يوم الجمعة 14 سبتمبر الجاري، ثم يلتقي مع المنتخب التونسي السبت 15 سبتمبر، ويختتم مباريات الجولة بلقاء الكاميرون يوم الأحد 16 سبتمبر.