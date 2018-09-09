قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه لا يحاسب أي محامٍ عن أفكاره أو وجهة نظره السياسية، وإنما يحاسبه من ناحية السلوك المهني فقط، موضحًا أنه يفرق بين الاعتناق الفكري والممارسة.



وأضاف «عاشور»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن من يخالف القانون، يتعرض للمحاكمة وفقًا لما ينظمه القانون ذاته، مستطردًا أنه تمت إحالة الدكتور أيمن نور، المرشح الرئاسي الأسبق، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لتخلفه عن سداد الاشتراك.



وذكر أن «نور» يتساوى مع أي محام اشتغل بوظيفة أخرى أو تخلف عن السداد، بما يخالف القانون الذي يمنع مصاحبة مهنة المحاماة لوظيفة أخرى، معقبًا: «مش لأنه صاحب فكر أختلف معه فيه، ومحاسبته على موقفه وفكره السياسي مسؤولية القانون العام».



