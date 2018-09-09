وزيرة التضامن تطلق الحملة الإعلامية التهميدية لمشروع «2 كفاية» من مكتبة الإسكندرية

أطلقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الحملة الإعلامية التمهيدية لمشروع "2 كفاية" للتوعية بالقضية السكانية، اليوم الأحد، وذلك من مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية،

والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وقالت غادة والي، في بيان، إنه لتحقيق نمو اقتصادي ملموس لا بد أن تكون معدّلاته ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني، لذا فنحن كمجتمع يجب علينا زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تقليل معدلات النمو السكاني.

وأضافت أن برنامج "2 كفاية" جزء من استراتيجية قومية تقودها وزارة الصحة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أسندت إلى كل وزارة دور من الأدوار حيث إن دور وزارة التضامن الاجتماعي هو التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لرفع الوعي ودعم المرأة لنشر الخطاب الذي ننادي به "أسرة صغيرة" و"المباعدة بين الولادات".

وأشارت والي إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف 10 محافظات هي الأكثر خصوبة والأكثر فقرا والأقل دخلا، مؤكدة أنه من حسن الطالع أن البرنامج أعلن عنه لأول مرة من مكتبة الإسكندرية أيضا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب يوليو الماضي.

وأضافت: "تعاهدنا أمام رئيس الجمهورية ببرنامج سكاني يستهدف في مرحلته الأولى مليونا و150 ألف سيدة، وهن السيدات المستفيدات من الدعم النقدي".

وقالت والي إن المحافظات المستهدفة هي (البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان) حيث يستهدف فيها 2257 قرية، فيما سيتم تنفيذ 342 ألف زيارة منزلية، و408 زيارات شهرية، مشيرة إلى أن الوزارة تعاقدت مع 100 جمعية أهلية بالمحافظات المستهدفة لتنفيذ أنشطة المشروع.

وقالت الوزيرة إن الدولة قامت بزيادة عدد الفصول الدراسية في المرحلة الابتدائية بنسبة 7% إلا أن عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية زاد بنسبة 18%، فبدلا من أن تحقق الحكومة هدفها من تقليل عدد التلاميذ في الفصول زاد عدد الأطفال في المدارس من 43 تلميذا في الفصل إلى 47 تلميذا في الفصل.

ولفتت إلى أنه تم تدريب 200 كادر بالجمعيات الشريكة لتنفيذ حملات طرق الأبواب، وإدارة عيادات تنظيم الأسرة، مضيفة أنه أيضا تم حصر احتياجات 70 عيادة أهلية بالمحافظات المستهدفة، وتجهيز وتطوير 42 عيادة كمرحلة أولى بكافة الأجهزة والأدوات المطلوبة؛ لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات المستهدفات في المناطق المحرومة.

وأشارت "والي" إلى انتهاء الوزارة من إعداد دليل توعية خاص بحملات طرق الأبواب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتنفيذ 10 آلاف زيارة في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2018.