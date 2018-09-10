فرنسا تلدغ هولندا بثنائية وتنتزع انتصارها الأول بعد التتويج بكأس العالم

أحرز النجم الفرنسي أوليفيه جيرو هدفا في ربع الساعة الأخير، ليقود منتخب بلاده لتحقيق انتصاره الأول، بعد تتويجه بلقب كأس العالم لكرة القدم هذا العام، عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه منتخب هولندا اليوم الأحد في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى في القسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وارتفع رصيد المنتخب الفرنسي، الذي تعادل مع نظيره الألماني سلبيا في الجولة الأولى، إلى أربع نقاط في الصدارة، في حين ظل منتخب هولندا، الذي أعفته القرعة من خوض منافسات الجولة الأولى، بلا رصيد من النقاط في مؤخرة الترتيب.

وكان المنتخب الفرنسي الطرف الأفضل في اللقاء، خاصة في الشوط الأول الذي تسيده بالكامل، وكاد تهاون لاعبيه في أن يمنح نقطة التعادل للهولنديين في الشوط الثاني، إلا أنهم استفاقوا في الوقت المناسب ليمنحوا السعادة إلى جماهيرهم التي احتشدت في مدرجات ملعب (دي فرانس) بضاحية سان دوني في أول مباراة يخوضها الفريق على ملعبه بعد الفوز بالمونديال في شهر يوليو الماضي.

وبادر النجم الشاب كيليان مبابي بالتسجيل لفرنسا في الدقيقة 12، لكن رايان بابل أدرك التعادل لهولندا في الدقيقة 67.

ولم تدم فرحة الضيوف بالتعادل كثيرا، بعدما أعاد أوليفيه جيرو التقدم لفرنسا مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، ليضع حدا لسوء الحظ الذي لازمه فترة طويلة، لم يتمكن خلالها من هز الشباك (تابع التفاصيل)

بتلك النتيجة، واصلت فرنسا تفوقها على هولندا في مواجهاتهما المباشرة، بعدما حققت انتصارها الخامس على التوالي على المنتخب البرتقالي، الذي عجز عن تحقيق أي فوز على الفرنسيين منذ يونيو عام 2008.