متعب: هدف مروان محسن في النيجر خطوة لاستعادة الثقة

أكد عماد متعب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أن تسجيل مروان محسن لاعب النادي الأهلي هدفًا في مباراة النيجر التي انتهت بفوز الفراعنة 6-0 سيعيد ثقة الجماهير له في الفترة المقبلة.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية: "مروان محسن كان بعيد عن مستواه في الفترة الماضية ، وتحمل الكثير من الضغوطات من جانب الجماهير، لكن هدفه أمام النيجر سيعيد له ثقة الجماهير".

وأضاف : " أتمنى أن تكون إصابة مروان محسن بسيطة ونأمل في أن يعود إلى مستواه المعتاد بالفترة المقبلة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر".

وأكمل: " تريزيجيه كان بعيد بشكل كبيرعن مستواه، لكنه لاعب مميز وموهوب، ويسير بشكل جيد مع فريقه قاسم باشا، ونتمنى أن يظهر بشكل جيد مع المنتخب في المباريات المقبلة".

وأتم: " سهولة المباراة وضعف المنافس هو السبب الذي جعل اللاعبين يلعبون بسهولة كبيرة خلال اللقاء وجميعهم يرغب في تسجيل الأهداف".