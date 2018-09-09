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متعب: هدف مروان محسن في النيجر خطوة لاستعادة الثقة

تصوير: أحمد عبدالجواد
تصوير: أحمد عبدالجواد
الشروق
نشر فى : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 12:14 ص | آخر تحديث : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 12:14 ص

أكد عماد متعب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أن تسجيل مروان محسن لاعب النادي الأهلي هدفًا في مباراة النيجر التي انتهت بفوز الفراعنة 6-0 سيعيد ثقة الجماهير له في الفترة المقبلة.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية: "مروان محسن كان بعيد عن مستواه في الفترة الماضية ، وتحمل الكثير من الضغوطات من جانب الجماهير، لكن هدفه أمام النيجر سيعيد له ثقة الجماهير".

وأضاف : " أتمنى أن تكون إصابة مروان محسن بسيطة ونأمل في أن يعود إلى مستواه المعتاد بالفترة المقبلة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر".

وأكمل: " تريزيجيه كان بعيد بشكل كبيرعن مستواه، لكنه لاعب مميز وموهوب، ويسير بشكل جيد مع فريقه قاسم باشا، ونتمنى أن يظهر بشكل جيد مع المنتخب في المباريات المقبلة".

وأتم: " سهولة المباراة وضعف المنافس هو السبب الذي جعل اللاعبين يلعبون بسهولة كبيرة خلال اللقاء وجميعهم يرغب في تسجيل الأهداف".

 


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