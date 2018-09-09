قوات الجيش اليمني تسيطر على عدة قرى في محافظة حجة

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، وبدعم من قوات التحالف العربي تقدما جديدا في محافظة حجة، شمال غربي البلاد وتمكنت من السيطرة على مواقع وقرى جديدة في مديريتي حيران وعبس.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، أن القوات الحكومية نفذت هجوما مباغتا على مليشيات الحوثي، من ثلاثة محاور، تمكنت خلاله من تحرير ثلاث قرى كانت تتحصن فيها المليشيات شرقي مديرية حيران، بالإضافة إلى بلدة بني حسن التابعة لمديرية عبس بالكامل.

وتمكنت القوات الحكومية من قطع أهم خطوط إمدادات المليشيات في جبهتي حرض وحيران، علاوة على التقدم شمالا باتجاه مثلث عاهم.

وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية، فضلا عن أسر 5 آخرين منهم.