محافظ شمال سيناء يلتقي مدير الأمن وأعضاء المجموعة البرلمانية

التقى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللواء رضا سويلم مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء، وأعضاء المجموعة البرلمانية بدائرة بئر العبد، وعدد من مشايخ وعواقل مدينة بئر العبد.

وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به قوات الشرطة في تطهير سيناء من الإرهاب، بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة تنموية كبيرة في شتي القطاعات.

وأشاد المحافظ بأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ وعواقل سيناء، مؤكدًا أن الجميع يتكاتف من أجل رفعة تلك البقعة الغالية من أرض مصر، وبوابة مصر الشرقية.