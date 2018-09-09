قتيل وجرحى في مباراة السنغال ومدغشقر

شهدت مباراة منتخب مدغشقر و السنغال في تصفيات أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما أحداث دموية أسفرت عن قتل شخصا على الأقل وإصابة 37 آخرون نتيجة التدافع على مدخل ملعب اللقاء الذي أقيم في عاصمة مدغشقر.

وقال أوليفا أليسون مدير المستشفى التي نقل إليها الجرحى: " التدافع قد حصل قرب الملعب، وحتى الآن يوجد قتيل واحد، 37 جريحا".

وأفاد شهود عيان أن التدافع حصل عند مدخل ملعب المباراة، قبل بدايته، وذلك بعدما تجمع الآلاف لمتابعة اللقاء.

وانطلقت المباراة في موعدها بحضور أكثر من 20 ألف متفرج على الرغم من الحادث، وتقدمت السنغال عبر موسى كوناتي في الدقيقة 27، قبل أن يعادل باولين فوافي في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، وأحرز بالدي كيتا هدف السنغال الثاني في الدقيقة 62، وتعادل تشارلز كارولوس لمدغشقر في الدقيقة 68 من عمر المباراة.