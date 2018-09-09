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استقبل معتصم محمد أحمد نائب رئيس مدينة رأس سدر، اللجنة المشكلة لفحص الهبوط الأرضي المفاجئ بالطريق الرئيسي (رأس سدر - شرم الشيخ)، والواقع على بعد 37 كم من رأس سدر تجاه شرم الشيخ.

ضمت اللجنة كلا من الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والمهندس محمد مرعي مدير إدارة صيانة الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري بجنوب سيناء، والمهندس محمد شحات محمد رئيس وحدة طور سيناء (هيئة الطرق والكباري)، والمهندس أمجد عطا الله من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وناصر محمد حسن رئيس قرية أبو صويرة برأس سدر، ونجلاء محمد جاب الله مدير إدارة الأزمات بمجلس مدينة رأس سدر.

وانتقلت اللجنة المشكلة إلى الموقع في حضور النقيب إسلام السبكي من مباحث رأس سدر، والمقدم محيي العدل من إدارة مرور رأس سدر، بناء على تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة.

وبالمعاينة المبدئية للجنة، تبين أن ما حدث هو انهيار أرضي مفاجئ نتيجة لوجود فجوات في طبقات التربة، وهي ظاهرة طبيعية ترجع لجيولوجية المنطقة.

وأكد المهندس محمود مرعي مدير الصيانة بهيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، أن معدات الهيئة العامة للطرق والكباري وصلت بالفعل لموقع الانهيار، وجاري التعامل مع الموقف وعودة الطريق لطبيعته في أقرب وقت.