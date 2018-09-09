صحيفة: خطأ في الملفات حال دون ترحيل مشتبه به في جريمة طعن بألمانيا

كشف تقرير صحفي عن أن خطأ في الملفات لدى هيئة شؤون الأجانب بمدينة كمنيتس شرقي ألمانيا حال قبل نحو عامين دون ترحيل «يوسف إ.»، أحد المشتبه بهم في جريمة طعن بسكين في المدينة.

وأكد متحدث باسم الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين، لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه على الرغم من أن هيئة شؤون الأجانب في كمنيتس تلقت خطابا بمهلة ترحيل تمتد حتى شهر نوفمبر لعام 2016، إلا أنه لم يتم تسجيل ذلك في الملفات.

وأوضح أنه لهذا السبب افترضت السلطات أن لديها مهلة حتى شهر أغسطس فحسب، لافتا إلى أنه نظرا لأن الوقت لتنفيذ ترحيل بدا قصيرا للغاية، تم وقف جميع استعدادات الترحيل في 21 يوليو عام 2016.

يذكر أن الشرطة الألمانية في مدينة كمنيتس كانت ألقت القبض على اثنين مشتبه بهما، أحدهما «يوسف إ.»، في 26 أغسطس الماضي، بعد مقتل مواطن ألماني، 35 عاما، إثر طعنات بسكين. ويقبع الاثنان حاليا قيد الحبس الاحتياطي، علما بأن هناك مشتبها فيه ثالث هارب.