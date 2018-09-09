توقعات بإقبال ضعيف في الانتخابات المحلية والإقليمة بروسيا

تجري روسيا انتخابات محلية وإقليمية اليوم الأحد، من المتوقع أن تشهد إقبالا ضعيفا.

ويشعر المواطنون الروس بعدم الرضا عن إصلاح نظام التقاعد، وبالتالي فإن العديد منهم لا يرغب في التصويت في الانتخابات، وفقا لمدير أكبر مركز لاستطلاعات الرأي في روسيا، وهو مركز أبحاث الرأي العام الروسي.

وقال فاليري فيدوروف الأسبوع الماضي في تصريحات نقلتها وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء: «من الواضح أن عدم الرضا عن إصلاح نظام المعاشات سيتضح من تراجع نسبة الناخبين المؤيدين للحزب الحاكم، فضلا عن النشاط الانتخابي بشكل عام».

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 65 عامًا، أن سن التقاعد يجب أن يرتفع إلى 60 عامًا للنساء و65 عامًا للرجال؛ لأن روسيا تواجه مشكلات ديموغرافية خطيرة، وبالتالي هناك عبء متزايد على نظام المعاشات التقاعدية.

ومن غير المتوقع، أن يبلغ 43% من الرجال الروس سن 65 عامًا، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع في روسيا 66 عامًا للرجال و77 عاما للنساء، وفقا لبيانات البنك الدولي الصادرة منذ عامين.

وكان حزب روسيا المتحدة الحاكم، الذي حصل على أكثرية دستورية في البرلمان الاتحادي قبل عامين، قد تعرض لانتقادات بسبب الاحتجاجات منذ أن أعلن زعيمه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إصلاح نظام المعاشات قبل 3 أشهر.

وقال 71% من المشاركين في استطلاع للرأي العام أجراه الشهر الماضي أكبر مركز مستقل لاستطلاع الرأي في البلاد، مركز ليفادا، إنهم لا يوافقون على عمل ميدفيديف، وهو أعلى مستوى تاريخي.

وقال 68% ممن شملهم الاستطلاع، إنهم لا يوافقون على عمل البرلمان، وهو أعلى مؤشر خلال عقد من الزمن.

وقال المحلل السياسي الروسي نبي عبداللهيف لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن هذا الرفض قد يؤثر على حزب روسيا المتحدة خلال انتخابات الحكام والمشرعين ورؤساء البلديات وغيرهم من المسؤولين المحليين اليوم الأحد.