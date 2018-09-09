أوساط اقتصادية ألمانية تحذر من انتشار مناخ الخوف عقب أحداث «كمنيتس»

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حذر الاتحاد التجاري في ألمانيا من سيطرة مناخ الخوف في البلاد، عقب أعمال الشغب التي شهدتها مدينة كمنيتس.

وكتب رئيس الاتحاد يوزف زانكتيوهانسر في خطاب للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «إن من يشوهون صورة ألمانيا المتسامحة، يهددون بشكل كبير تعايشنا معا، وأيضا مركزنا الاقتصادي».

وأكد «زانكتيوهانسر»، أن الأوساط السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني في ألمانيا مطالبون بمواجهة التمييز وتزايد التخوف في المجتمع بشكل حاسم.

وشدد على ضرورة ألا يسمح المجتمع بأن تعطي «دوائر يمينية» انطباعا بأن هناك مناخ من عدم التسامح في الحياة اليومية بألمانيا.

يذكر أن مدينة كمنيتس بولاية سكسونيا، شرقي ألمانيا، شهدت قبل أسبوعين مظاهرات عنيفة معادية للأجانب على خلفية مقتل مواطن ألماني طعنا خلال عراك مع أفراد مهاجرين.

وألقت الشرطة القبض على مهاجرين اثنين للاشتباه في تورطهما في الجريمة، ويقبع المتهمان في الحبس الاحتياطي حاليا على ذمة التحقيق، وتبحث الشرطة عن مشتبه به ثالث.

واستغل التيار اليميني المتطرف الواقعة، وخرج في مظاهرات؛ للمطالبة برحيل الأجانب، وشهدت المظاهرات وقائع اعتداء على مهاجرين وأداء تحية الزعيم النازي الراحل ادولف هتلر.