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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ«قتل الطفل يوسف» لـ16 أكتوبر

كتب- مصطفى المنشاوي:
نشر فى : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 2:52 م | آخر تحديث : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 2:52 م

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالقاهرة الجيديدة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين خالد أبو طالب، وطاهر عبدالتواب، في قضية قتل الطفل يوسف العربي في ميدان الحصري، لجلسة 16 أكتوبر المقبل؛ لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

كان المتهمين قد صدر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن 7 سنوات ضمن 4 متهمين بقتل الطفل يوسف، نتيجة إصابته بطلق في الرأس أثناء وقوفه بأحد المحلات في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن الرصاصة انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، والذي شهد إطلاق نار عشوائي من المتهمين.


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