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عمر يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة حرس الحدود

الشروق
نشر فى : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 10:36 م | آخر تحديث : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 10:41 م

أعلن محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري عن قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود في الأسبوع السادس من منافسات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على "إستاد المكس".

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراس المرمي: الهاني سليمان، محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد ناصف، كريم الديب، ويلسون أكاكبو، محمود رزق، محمد عادل، رمزي خالد.

خط الوسط: محمد بازوكا، نور السيد، ديديه كوريه، عاشور الأدهم، أحمد مجدي، خالد الغندور، أحمد الألفي، أحمد دواد.

خط الهجوم: إيمانويل بناهيني، خالد قمر، محمد ناجي "جدو"، رزاق سيسه.

يذكر أن الاتحاد السكندري يدخل اللقاء وفي رصيده 5 نقاط بالمركز الـ14 بينما يحتل الحرس المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.


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