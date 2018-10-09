قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس ربة منزل وعشيقها وأخر متهمين بقتل زوجها، لسرقته في المطرية.

وأسندت النيابة للمتهمين "أنسام. ج" 27 سنة ربة منزل، تهم الاشتراك مع عشيقها "محمد. ك" 32 سنة عاطل، و"أحمد. ع" 35 سنة سائق ، لقتل المجني عليه الزوج مع سبق الاصرار والترصد، بعد استدراجه لمكان يخلو من المارة والتعدى عليه بحجر أصابه برأسه أودى بحياته وإستولى منه على المبلغ المالى الذي كان بحوزته وهربا.

تعود تفاصيل الواقعة لشهر يونيو من العام الماضى، عندما تلاقي قسم شرطة المطرية، بلاغا من موظف بالمعاش يفيد بغياب نجله 32 سنة حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات عن مسكنه الكائن بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض والواقعة توصلت الجهوده إلى وجود شبهة جنائية فى غيابه.

وبعد مرور ما يقرب من عام كشفت الصدفة عن أن الزوج المختفي قتل على يد عشيق الزوجة، بعد أن تلاحظ من أهالي المنطقة تردد العشيق على منزل زوجة المتغيب، وبتكثيف التحريات تحدث الجيران عن أن المتغيب كان على خلاف دائم مع زوجته، وإرتباطه عاطفيا مع "محمد. ك" عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى، وأنهما وراء إختفائه.

وبمواجهتهما إعترفا وقررت الزوجة أنها نظرا لوجود خلافات مستمرة بين زوجها الذي إعتاده التعدى عليها بالضرب، وإرتباطها بالمتهم الثانى إتفقا على قتله من خلال إستدراجه بزعم شراء سيارة للعمل عليها وإصطحابه لمنطقة نائية والتخلص منه.

وأضافت المتهمة في التحقيقات، أن المجنى عليه توجه لمنطقة كوبرى التوفيقية وبحوزته مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه مقدم لثمن شراء السيارة وتقابل مع العاطل "العشيق" وبصحبته أخر "قائد سيارة ملاكى مستأجرة" وإستقل السيارة صحبتهما وتوجهوا للطريق الدائرى دائرة قسم شرطة القطامية، وإفتعلا معه مشاجرة تعدى خلالها "العشيق" عليه بحجر فأصابه برأسه وأودى بحياته وإستولى منه على المبلغ المالى وهربا.

وأضافت المتهمة، أنها فى 27 مايو الماضى صدر لصالحها حكما بالطلاق من المجنى عليه لتضررها من غيابه، وعقب ذلك تزوجت من العاطل، وبمواجهة الأخير أيد أقوال المتهمة، وأرشدا عن مكان الجثة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق الدائرى دائرة قسم شرطة القطامية، وعثر على رفاته (بقايا عظام أدمية) وبعض متعلقاته (حذاء، جورب، قميص).