عبدالرحمن سامح يتأهل لنهائي مسابقات السباحة في أولمبياد الشباب

تأهل عبد الرحمن سامح لاعب المنتخب الوطني للسباحة إلى الدور النهائي لمنافسات سباق 50 متر حرة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب، والمقامة حاليًا في مدينة "بيونس آيرس" والمستمرة حتي 16 أكتوبر الحالي.

وجاء عبد الرحمن في المركز الأول بالدور نصف النهائي بزمن قدره 22.48 ثانية متفوقًا على كل من، الإيطالي توماس سيسون، والأرميني أرتور بارسجين.

وكان عبد الرحمن قد حل في المركز الأول أيضًا في الدور ربع النهائي. (طالع التفاصيل)

وجاء عبد الرحمن سامح على رأس قائمة اللاعبين في الدور نصف النهائي التي تضم 16 لاعابا، حيث حقق أفضل زمن في التصفيات بزمن قدره 22.60 ثانية.

وكانت البعثة المصرية قد حققت ميدالية وحيدة عن طريق اللاعب مازن العربي وهي برونزية سلاح السابر يوم الأحد بعد الفوز على بطل أمريكا بنتيجة 15-10. "طالع التفاصيل"

وتشارك مصر في البطولة، التي تحتضن 33 لعبة فردية وجماعية، بقوام بعثة بلغ 68 لاعب ولاعبة بواقع 39 لاعبا، و29 لاعبة، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ، لخوض منافسات 23 لعبة فقط من أصل 33، حيث تظهر البعثة في 22 لعبة فردية ولعبة جماعية واحدة فقط هي كرة القدم للصالات فئة الرجال.