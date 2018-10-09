الوحدة يواصل تصدرة للمجموعة الأولي بكأس الخليج العربي الإماراتي

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واصل فريق الوحدة تصدره للمجموعة الأولي من كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم بعد تحقيقه لفوزه الثالث علي التوالي اليوم الثلاثاء، علي مضيفه عجمان 1 / صفر ضمن منافسات المرحلة الثالثة من المجموعة الأولي للمسابقة.

وفي المجموعة ذاتها فاز فريق شباب الأهلي دبي علي مضيفه الوصل 2 / صفر . وفي المجموعة الثانية حقق الظفرة فوزه الأول في البطولة بتغلبه علي ضيفه الإمارات 4 / 2.

وعلي ملعب راشد بن سعيد بنادي عجمان، احرز البرازيلي ليوناردو دا سيلفا هدف اللقاء الوحيد للوحدة في الدقيقة 42 لينتزع فريقه ثلاث نقاط هامة من عجمان

ورفع الوحدة رصيده الي تسع نقاط في المركز الأول ، فيما تجمد رصيد عجمان عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة التي أقيمت علي ستاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة، فاز الظفرة على الإمارات 4 / 2.

وأحرز أهداف الظفرة كلا من البرازيلي دييجو ريجوناتو (هدفين) الأول في الدقيقة 25 والثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 86 ، وأمين عطوشي في الدقيقة 48 وراشد مهير سعيد في الدقيقة 50 فيما أحرز هدفي الإمارات خالد بطى لاعب الظفرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 وشيخ دياباتي في الدقيقة 87.

ورفع الظفرة رصيده إلى أربع نقاط في المركزالثالث ، فيما تجمد رصيد الإمارات عند نقطة واحدة في المركز السادس.

وعلي استاد زعبيل بنادي الوصل، فاز شباب الأهلي دبي على الوصل 2 / صفر.

وأحرز هدفي شباب الأهلي دبي كلا من الأرجنتيني ايميليانو فيشيو والأكوادورى خايمي ايوفي في الدقيقتين 64 و81 علي الترتيب.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده الي ثلاث نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الوصل عند نقطة واحدة في المركز السادس قبل الأخير.