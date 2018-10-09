مراقبو حقوق الإنسان يطالبون بإجراء تحقيق دولي في قضية «خاشقجي»

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طالب ثلاثة من مراقبي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بإجراء تحقيق دولي مستقل في قضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقال ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير وأجنيس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج إطار القانون وبرنار دوهايمي، المقرر المعني بحالات الاختفاء القسري "نشعر بقلق عميق إزاء اختفاء السيد خاشقجي، وبشأن ادعاءات ومزاعم قتله برعاية الدولة".

وأضافوا: "نحن قلقون من أن يكون اختفاء السيد خاشقجي مرتبطًا بشكل مباشر بانتقاده للسياسات السعودية في السنوات الأخيرة"، وحثوا السلطات السعودية على فتح المجال لحقوق الإنسان في بلادهم.

كما قال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كارلوس رويز دي جورديخويلا، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يتابع القضية عن كثب.

وتابع: "مثل آخرين في المجتمع الدولي، طلبنا وننتظر توضيحات من السلطات السعودية بشأن مصير السيد خاشقجي".