مقتل 6 على الأقل بحادث سير في صربيا

ذكرت محطة «آر تي إس»، التليفزيونية الرسمية في صربيا، أن تكدسا كبيرا للسيارات على الطريق السريع، اليوم الثلاثاء، أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 27 آخرين.

وشمل الحادث – الذي وقع على الطريق السريع «بلجراد – نيش»، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب العاصمة - عشرات السيارات والشاحنات والحافلات.

ووقع أول تصادم في الساعة 7.20 صباحا بالتوقيت المحلي«5.20بتوقيت جرينتش»، على الحارة المتجهة شمالا، في ظل ضباب كثيف ووصول مدى الرؤية إلى مسافة تتراوح بين 10 أمتار و20 مترا، ثم اصطدمت العديد من السيارات ببعضها البعض في الحارة المقابلة أيضا.

ومازال رجال الإنقاذ يقومون بسحب الناس من بين الحطام، بعد مرور ساعات على وقوع الحادث.

وتم غلق الطريق السريع «إي -75»/ وإعادة توجيه حركة المرور في الاتجاهين.