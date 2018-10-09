مقتل ما لايقل عن 8 أشخاص في تجمع انتخابي جنوب أفغانستان

قال مسؤول اليوم الثلاثاء، إن ما لايقل عن 8 أشخاص قتلوا في تفجير بتجمع انتخابي بإقليم هلمند بجنوب أفغانستان.

وقال عبد السلام أفغان المتحدث باسم رئيس شرطة إقليم هلمند، إن ما لايقل عن 11 شخصا أصيبوا في الهجوم، الذي وقع بعاصمة الإقليم لاشكر جاه، مشيرا إلى أن مرشح في الانتخابات البرلمانية الأفغانية المقررة في 20 أكتوبر الجاري، كان ضمن القتلى.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويشار إلى أن هذا يعد ثاني تفجير يستهدف تجمعا انتخابيا خلال الأيام الماضية.

وكانت حركة طالبان، توعدت أمس الاثنين، بعرقلة الانتخابات، ووصفت الحركة العملية الانتخابية بالمؤامرة الأمريكية لتبرير الاحتلال.

وتعهدت الحركة بأن تولي اهتماما كبيرا بحياة المدنيين.