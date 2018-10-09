قالت سحر مشهور، مستشارة وزير التضامن الاجتماعي لقطاع الرعاية الاجتماعية، إن هناك أكثر من 5 آلاف حضانة غير مرخصة في مصر، مقابل 14500 حضانة مرخصة، معقبة: «الحضانات غير المخصصة يطلق عليها حضانات بير السلم، وبعضها يدرس مناهج خاطئة ومتطرفة».



وأضافت في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن الحضانات غير المرخصة تستقبل أعداد هائلة من الأطفال، ومتوسط عدد الأطفال في هذه الحضانات 300 طفل قابلين للزيادة، فضلًا عن عدم وجود ضوابط على المناهج التى تدرس في هذه الحضانات



وأوضحت أن هناك لجنة برئاسة مدير عام الطفولة بالوزارة عاينت حضانتي شبرا الخيمة المبلغ عنهم، ولم يجدوا أوراق أو تراخيص لهما، فضلًا عن وجود 400 طفل في إحداهما.



ويُذكر أن النائب محمود بدر، تقدم للبرلمان، شهر سبتمبر الماضي، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن المناهج التي تدرس في الحضانات الشرعية أو السلفية المنشرة في مصر.



