وزيرة الصحة تتابع منظومة التأمين الصحى وحملة «فيروس سي» ببورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بمكتبه، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في حضور الدكتور عادل تعيلب مدير عام مديرية الشئون الصحية، والدكتور محمد هاني غنيم نائب المحافظ، مستعرضا حجم الإنجاز فى الأعمال للمنشآت الصحية، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ومن المنتظر تنفيذ المنظومة، في بورسعيد منتصف العام المقبل، كأول محافظة علي مستوى الجمهورية، ومن المقرر زيارة وزيرة الصحية للمستشفيات التى يتم تطويرها ولوحدات الرعاية الأولية.

وتتابع بعدها الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، المبادرة القومية للقضاء على «فيروس سي»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحمل شعار «100 مليون صحة»، من خلال تفقد عدد من مراكز الفحص المتركزة بمختلف الأحياء وبمدينة بورفؤاد.