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صلاح يتصدر إستطلاع الرأي في«الكرة الذهبية»

محمد كمال
نشر فى : الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 - 12:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 - 12:21 م

 تصدر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، استطلاع الرأي في مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لاختيار الفائز بجائزة"الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم المقدمة من المجلة .

وجاء صلاح على رأس القائمة بــ50 % من الأصوات، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي نال 31%، وكريستيانو رونالدو الذي حصل على 5% .

وتألق صلاح خلال 2018، حيث قاد ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي خسره "الريدز" أمام ريال مدريد الإسباني 3-1 في كييف، كما حصل على لقب هداف الدروي الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، كما سجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا .

وأعلنت "فرانس فوتبول" عن قائمة من 30 لاعبًا للفوز بجائزة" الكرة الذهبية"، على أن يتم الإعلان عن أسم الفائز يوم 3 ديسمبر المقبل .


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