صلاح يتصدر إستطلاع الرأي في«الكرة الذهبية»

تصدر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، استطلاع الرأي في مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لاختيار الفائز بجائزة"الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم المقدمة من المجلة .

وجاء صلاح على رأس القائمة بــ50 % من الأصوات، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي نال 31%، وكريستيانو رونالدو الذي حصل على 5% .

وتألق صلاح خلال 2018، حيث قاد ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي خسره "الريدز" أمام ريال مدريد الإسباني 3-1 في كييف، كما حصل على لقب هداف الدروي الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، كما سجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا .

وأعلنت "فرانس فوتبول" عن قائمة من 30 لاعبًا للفوز بجائزة" الكرة الذهبية"، على أن يتم الإعلان عن أسم الفائز يوم 3 ديسمبر المقبل .