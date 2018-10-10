«سي إن إن»: إيفانكا ترامب قد تحل محل نيكي هيلي

ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم أن تحل نجلته إيفانكا، محل المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هيلي.

وأضافت القناة، أن ترامب امتدح قدرات نجلته، إلا أنه يخشى في الوقت نفسه اتهامه بـ"المحسوبية" إذا ما حلت إيفانكا محل هيلي، موضحة أن ترامب وصف ايفانكا بأنها "ستكون الشخص الأفضل" لهذه الوظيفة.

وكان الرئيس الأمريكي، قد قال، في وقت سابق اليوم، إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، ستغادر منصبها نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن اسم خليفتها خلال أسبوعين أو ثلاثة.