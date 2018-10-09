محمد صلاح يؤجل انضمامه للمنتخب

طلب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الانضمام لمعكسر الفراعنة غدًا الأربعاء بدلًا من اليوم بسبب ظروف خاصة.

وأخطر صلاح، الجهاز الفني بالتأخر عن القدوم بسبب ظروف خاصة، وقام بتغيير موعد رحلته ليصل مساء اليوم الثلاثاء، ومن المفترض أن يشارك في المران الثالث لمنتخب مصر غدا الأربعاء.

وكان من المفترض أن يصل صلاح للقاهرة فجر اليوم الثلاثاء، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب، استعدادًا لمواجهة منتخب إي سواتيني، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم إفريقيا 2019.