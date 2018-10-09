تواصل فعاليات المهرجان الثانى لتنشيط السياحة الكازاخستانية، لليوم الثاني، والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، والذي تنظمه الهيئة المصرية لتنشيط السياحة تحت شعار «الإستراتيجيات الواعدة لتطوير السياحة المصرية» لتنشيط السياحة الكازاخستانية بشرم الشيخ.

حضر المهرجان 130 شركة سياحة من دولتي كازاخستان ومصر منهم 104 شركة سياحة من كازاخستان، و26 شركة سياحية مصرية، و40 من مديرى الفنادق بشرم الشيخ.

ورحب اللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الإعلامى لمحافظة جنوب سيناء، خلال كلمته الذي ألقاها نيابة عن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بالحضور، مشيدا بالعلاقات المصرية الكازاخستانية على المستوى الرئاسى والشعبى وتطورها في كافة المجالات خاصة في المجال السياحى.

وأشار إلى أنه تم توقيع برتوكول اتفاقية التأخى بين مدينتى الماطى بكازاخستان وشرم الشيخ، لافتا إلى أن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، حريص على تطور الرحلات السياحية وزيادتها من كازاخستان لشرم الشيخ.

وأهاب بممثلى الشركات، أن يكونوا سفراء لمصر في بلادهم وأن ينقلوا الصورة صحيحة للشعب الكازاخستانى بعد عودتهم إلى بلادهم.

كما قدم شرحا وافيا عن إمكانات مدينة السلام ومقوماتها والمقاصد السياحية المتنوعة بها.