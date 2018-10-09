تدريبات عسكرية لقوات الرد السريع بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في قرغيزستان

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش في قرغيزستان، أن قوات الرد السريع المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بزعامة روسيا تتدرب حاليا على تنسيق تفاعل قيادة جيوش المنظمة في ظروف تفاقم الوضع العسكري في إطار تدريبات مراكز القيادة "التفاعل -2018" بقاعدة "إديلويس" في قرغيزستان.

وقال بيان لهيئة الأركان العامة للجيش القيرغيزي نقلته وكالة أنباء نوفوستي الروسية، اليوم الثلاثاء، "لقد انطلقت في قاعدة مركز التدريب (إديلويس) للوحدة العسكرية رقم" 20636" تدريبات مراكز القيادة لقوات الرد السريع المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وأوضح البيان أن المشاركين في هذه التمارين تتدرب على تنفيذ مهام تنظيم العمل التنسيقي في ظروف تفاقم الوضع في منطقة آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن الوحدات العسكرية لقوات الرد السريع المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي نفذت مهام الوصول إلى المناطق المحددة لها وأجرت فيها التدريبات على تنفيذ أعمال قتالية مع الرمي بالذخيرة الحية.

ويشارك في هذه التدريبات ممثلو القوات المسلحة لبلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.