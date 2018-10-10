«نيويورك تايمز»: حملة ترامب الانتخابية استعانت بشركة إسرائيلية للتشويش على حملة «كلينتون»

ــ ريك جيتس سعى للحصول على مقترحات لمهاجمة خصوم ترامب من الحزب الجمهورى وجمع معلومات عن المرشحة الديمقراطية

فيما لا تزال تحقيقات «التدخل الروسى» فى الانتخابات الأمريكية 2016 جارية، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن ريك جيتس، المسئول الكبير فى حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية فى 2016 طلب مقترحات من شركة إسرائيلية للمساعدة فى هزيمة المرشحين الجمهوريين المنافسين لترامب والمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون من خلال حملة تضليل إلكترونية.

وأشارت الصحيفة، فى تقرير لها، مساء أمس الأول، إلى إنه لا يوجد دليل على أن حملة ترامب اتبعت مقترحات الشركة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لممارسة التضليل الإعلامى وجمع البيانات، مضيفة أن جهود جيتس لم تكن على ما يبدو على صلة بجهود روسية متصاعدة للتدخل فى الانتخابات الأمريكية.

وأكدت «نيويورك تايمز»، وكتبت استنادا إلى مقابلات ونسخ من المقترحات، إن جيتس سعى إلى الحصول على مقترحات لاستخدام شخصيات وهمية لاستهداف وتغيير موقف مندوبين إلى المؤتمر الجمهورى من خلال مهاجمة السناتور تيد كروز، أبرز منافس لترامب حينها، كما تضمن مقترح آخر جمع بيانات عن هيلارى كلينتون.

واقترحت شركة «سايــجروب» التى يعمل فيها عملاء سابقون فى المخابرات الإسرائيلية خطة لمساعدة ترامب فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لتعزيز الانقسامات بين خصومه.

وأوضحت الصحيفة أن فريق المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق فى قضية «التدخل الروسى» فى الانتخابات، حصل على نسخ من المقترحات واستجوب «سايــجروب»، ولكن لم يتضح إن كانت المقترحات تنتهك القوانين المتصلة بالتدخل الأجنبى فى الانتخابات.

يشار إلى أن جيتس هو النائب السابق لرئيس حملة ترامب ومن بين أكثر من 30 شخصا وجه لهم مولر اتهامات، ووافق جيتس فى فبراير على التعاون مع المحقق الخاص وأقر بالذنب فى عدم الافصاح عن أموال مودعة فى الخارج والكذب بشأن دوره كعميل أجنبى لصالح أوكرانيا.

فى غضون ذلك، أعلن ترامب،اليوم، أنه لا يعتزم إقالة نائب وزير العدل رود روزنشتاين الذى يُشرف على التحقيق الحالى فى التدخل الروسى.

وردا على سؤال من الصحفيين حول نواياه، أجاب ترامب «لا، لا أفكر فى الأمر»، وذلك قبل أن يتوجه مع روزنشتاين إلى فلوريدا حيث التقيا ضباطا فى الشرطة، وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرجُلين تطرقا «لنحو 45 دقيقة على متن طائرة الرئاسية «إير فورس وان» إلى «مواضيع مختلفة»، ولدى عودته من فلوريدا، قال ترامب للصحفين «لقد أجرينا محادثة جيدة جدا. فى الواقع، نحن نتفق بشكل جيد. جيد جدا».

وكان ترامب أعلن فى وقت سابق أنه يفضل إبقاء روزنشتاين فى منصبه، وذلك بعدما رجحت وسائل إعلام إقالة نائب وزير العدل بسبب ما نُقل عنه فى الإعلام من أنه ناقش وسائل لعزل الرئيس الجمهورى بدعوى عدم الأهلية.

فى سياق آخر، اعتذر الرئيس الأمريكى «باسم الأمة» من القاضى بريت كافانو وعائلته أثناء حفل تنصيب مرشحه فى المحكمة العليا، فى انتصار انتزعه ترامب بعد تجاذب سياسى شرس. وصرح ترامب من البيت الأبيض: «باسم الأمة، أرغب فى تقديم اعتذاراتى إلى بريت وعائلته للألم والمعاناة الهائلة التى أرغمتم على تحملها».

وفى حين انتقد الديمقراطيون بشدة قرار مجلس الشيوخ، وعد كافانو أمس ، بأن يكون «عادلا» فى عمله فى أعلى سلطة قضائية فى الولايات المتحدة، مؤكدا: «المحكمة العليا هى هيئة قضائية وليست هيئة حزبية أو سياسية».