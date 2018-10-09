هل تخيلت ذات مرة أن تقوم بحمل منزله ونقله من مكان إلى أخر عن طريق الأحصنة؟، نعم هذا ما كان يحدث في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في مدن أمريكا، حيث كان يتم استقدام مجموعة من الخيول لنقل منزل بأكمله إلى موقع جديد، بدلًا من الانتقال إلى منزل جديد.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تكلفة شراء منزل من طابق واحد كانت 40 دولار، وتكلفة المنزل المكون من طابقين من 72 دولار إلى 85 دولار.

وذكرت الصحيفة، أن عملية نقل المنازل كانت ممارسة شائعة في أمريكا في ذلك الوقت، و تتم عملية النقل عن طريق تحميل الهيكل الخشبي للمنزل على منصات عجلية، وسحبها عن طريق الخيول.

وقالت المؤرخة الأمريكية، جين سويتلاند، في مدونتها "أنسيستوري إنك"، إن الناس كانوا يتنقلون بشكل متكرر خلال القرنين "الثامن عشر والتاسع عشر"، بحثًا عن (الأراضي الزراعية الخصبة، المحاجر الصخرية، التسامح الديني، والطقس المعتدل)، وأحيانًا كان هربًا من الكوارث الطبيعية.

ورغم أن عادة نقل المنازل، قديمة، واُستبدلت السيارات بدلاً من الخيول، إلا أن مجتمعات (الأميش) الأمريكية، يحافظون حتى الأن على التقاليد التاريخية، ويستخدمون الخيول في حياتهم.

وفي عام 2016، نقل أقدم بيت (أميش) في ولاية إلينوي الأمريكية، والذي يعود تاريخه إلى عام 1865، وبلغ وزنه 45 طن، وتم استخدام الخيول لنقل المنزل بضع مئات من الأمتار، ثم استكمال عملية النقل عن طريق الشاحنات.