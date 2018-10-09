«ترامب»: الإعلان عن اسم خليفة نيكي هيلي خلال 3 أسابيع

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ستغادر منصبها نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأشخاص يستطيعون أن يشغلوا هذا المنصب المهم، حيث سيعلن عن اسمه خلال أسبوعين أو ثلاثة وربما قبل ذلك.

وأضاف «ترامب»، خلال اجتماع مع نيكي هيلي في البيت الأبيض أذاعه تليفزيون (سي.إن.إن.) الأمريكي، أن "السفيرة نيكي هيلي شخصًا مميزًا ولقد قامت بعمل رائع"، مشيرًا إلى أن "هيلي" أخبرته قبل نحو 6 أشهر أنها ربما ترغب في أن تأخذ قسطًا من الراحة في نهاية العام.

وأشاد «ترامب» بما قامت به السفيرة الأمريكية من عمل رائع، لافتًا إلى أنهما عملا معًا لحل الكثير من المشكلات والتي كان من بينها المشكلة الكورية الشمالية.