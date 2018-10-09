قالت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، إن هناك فرق بين حريق الراشدة الذي وقع منذ 4 أيام، والحرائق التي وقعت في بعض المساحات الصغيرة والتي تداولتها صفحات السوشيال ميديا الأيام الماضية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الحريق الأهم كان في قرية الراشدة، الذي نشب على مساحة تقارب 100 فدان، وتسبب في احتراق 18 ألف نخلة، ونفوق 3 رؤوس ماشية، وتلفيات بسيطة في 4 منازل فقط.

وعن سبب حريق الراشدة، أوضحت: «نحن في موسم حصاد النخيل وبيعها، ويكون لدينا مخلفات زراعية كبيرة في الأراضي، ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة، وقلة الوعي لدى بعض المزارعين، يحدث أن يشرب أحدهم سيجارة على منطقة بها مخلفات زراعية ناشفة مع الطقس الحار فتندلع الحرائق».

وتابعت أن حريق المعصرة كان بسيطًا وبعيد تمامًا عن الحيز السكاني، والأهالي نجحت في إطفائه قبل وصول الحماية المدنية، مؤكدًة أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتلافي حدوث مثل هذه الواقعة مرة أخرى، مثل إنشاء حزام أمن لكل قرية سكنية بمسافة 100 متر تفصلها عن أي منطقة زراعية، وتشكيل لجنة لبحث حالة المنازل، ولجنة أخرى لإنشاء طرق عرضية وطولية لدخول عربات الإطفاء والحماية المدنية بسهولة ويسر إلى القرى السكنية التي تحاوطها مناطق زراعية.

وذكرت أن هناك برنامج تقوم به وزارة البيئة لتوعية المواطنين بالتعامل مع مخلفات الزراعية بشكل عام، ومخلفات النخيل بشكل خاص لكونه أكثر المحاصيل زراعة في المحافظة، وإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصنع للمخلفات الزراعية في مركز الداخلة.

وتعرضت قرية الراشدة بمركز الداخلة، منذ 4 أيام، لحريق في بعض الزراعات، طال 100 فدان، دون أية خسائر بشرية.