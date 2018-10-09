ابن شقيق هتلر: ترامب كذاب وطريقته مزعجة

أدولف هتلر الزعيم الألماني النازي، لا يتحدث كثيرًا خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أي من أقاربه، إلا أن أقدم أحفاده قرر أن يكسر صمته الذي دام لعقود ويتحدث لوسائل الإعلام، ألكسندر ستيوارت هيوستن هو أقدم الأشخاص من نسل الزعيم النازي.

ويعيش ألكسندر هيوستن، ابن شقيق هتلر، في بلدة باتشوغو بولاية نيويورك الأمريكية، داخل منزل خشبي، ويقوم باستقبال الزائرين من خلال ممر قبل الوصول إلى حديقة مزينة بالنباتات، ويعيش بجواره اثنان من أشقائه "برايان ولويس"، ولايعرف الكثير من أهالي القرية أن الأشقاء الثلاثة هم أبناء ويليام باتريك هتلر، شقيق الزعيم النازي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصف ألكسندر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكاذب، مضيفًا أنه ليس من شخصياته المفضلة، ورغم أن بعض مما يقوله ترامب صحيح، إلا أن طريقته مزعجة.

وعن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال ستيوارت، إنه سيصوت لها في الانتخابات المقبلة، إذا كان بإمكانه ذلك، مضيفًا، أنها تفعل ماعليها تجاه أزمة اللاجئين في ألمانيا.

كان والد ويليام هتلر، هو ألويس هتلر الأخ غير الشقيق لأدولف هتلر، وتوقفت عائلة الزعيم النازي، عن استخدام لقب هتلر منذ عام 1946، لتصبح هيلير ثم ستيوارت-هيوستن.